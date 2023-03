Cocaina, marjuana e hashish in casa: il minimarket di sostanze stupefacenti di un 40enne

La sostanza, secondo quanto accertato, veniva prodotta direttamente in una serra artigianale installata in un magazzino situato nei pressi dell’abitazione. Nel corso delle operazioni, inoltre, i militari hanno recuperato due bilancini elettronici di precisione e materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

Il magistrato di turno ha disposto nei confronti dell’arrestato la misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.