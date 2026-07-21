Cocaina e pistola softair in casa, arrestato un uomo - Tuttoggi.info

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Cocaina e pistola softair in casa, arrestato un uomo

Redazione

Cocaina e pistola softair in casa, arrestato un uomo

Mar, 21/07/2026 - 17:23

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La Polizia eli Stato di Terni ha arrestato in flagranza un uomo di 36 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini eli spaccio. L’intervento e stato effettuato dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Terni nell’ambito dell’attività di controllo del territorio e ha interessato un’abitazione situata nella periferia ternana, già oggetto di attenzione a seguito di segnalazioni provenienti dai residenti della zona circa un sospetto andirivieni di persone.

Cocaina in casa

Una volta all’interno dell’abitazione, gli agenti hanno notato un involucro contenente polvere bianca, circostanza che ha determinate l’immediato approfondimento del controllo. Nel corso della successiva perquisizione, all’interno di una camera nella disponibilità del 36enne, e stata rinvenuta una busta contenente oltre 26 grammi di sostanza risultata positiva alla cocaina, nonché materiale ritenuto compatibile con l’attività di confezionamento e spaccio, tra cui un bilancino digitate, cellophane e carta di alluminio.

Pistola softair

Sono stati inoltre sequestrati diversi dispositivi elettronici, una pistola tipo softair e altro materiale ritenuto utile ai successivi accertamenti. II 36enne e stato quindi arrestato in flagranza e, su disposizione della Procura della Repubblica di Terni, trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per la convalida. Al termine dell’udienza di convalida, l’uomo e state sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG.

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