Cocaina dentro la custodia per occhiali, denunciato 26enne - Tuttoggi.info

Controlli dei carabinieri tra Fossato di Vico e Sigillo, il giovane aveva anche altra droga e strumenti per il confezionamento nella propria abitazione

Controlli dei carabinieri lungo la Flaminia – tra Fossato di Vico e Sigillo – nel weekend appena trascorso. Tra le tante persone fermate un 26enne è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Il giovane si è mostrato subito agitato già dall’alt dei militari che, eseguita la perquisizione personale e del veicolo, hanno rinvenuto un involucro in cellophane contenente 2,1 grammi di cocaina all’interno di una custodia per occhiali.

Le operazioni di ricerca si sono poi estese anche all’abitazione del giovane, dove i carabinieri hanno trovato ulteriori 4,1 grammi di hashish e 40 grammi di marijuana, insieme ad un bilancino di precisone e due coltelli con evidenti segni di residui di sostanze sulle lame. Inevitabile è scattata la denuncia.

Nel corso delle attività è stato controllato anche un altro ragazzo, che all’esterno di un noto bar del centro abitato di Sigillo celava un contenitore all’interno dei pantaloni. La perquisizione personale ha permesso poi di rinvenire, occultati all’interno del pacchetto di sigarette, due spinelli contenenti tabacco misto ad hashish, per un peso complessivo di 2 grammi.

Infine sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale tre giovani a bordo di un’auto in sosta, lungo la via Flaminia, sorpresi mentre stavano consumavano due spinelli. Nel veicolo sono stati inoltre rinvenuti ulteriori 1,9 grammi di hashish nascosti vicino al freno a mano della vettura.