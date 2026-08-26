Cisco operato al menisco, gli effettivi tempi di recupero - Tuttoggi.info

L’esterno del Perugia, Andrea Cisco, è stato operato mercoledì mattina, nella clinica Lami, dal prof. Giuliano Cerulli, con la collaborazione del dr. Alessandro Cirimbilli e della dr.ssa Enxhi Zorba.

L’intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio destro, per lesione del menisco mediale, è perfettamente riuscito, ha comunicato il Perugia Calcio. Indicando in circa 25 giorni i tempi stimati di recuopero. Il calciatore osserverà un periodo di riposo e poi inizierà un programma di recupero che includerà la innovativa riabilitazione virtuale.

Cisco, tornato a Perugia dopo una stagione a Brescia, aveva accusato un fastidio al ginocchio già interessato da un problema al menisco. Dopo un’attenta valutazione, lo staff medico ha concordato con il calciatore l’intervento chirurgico, per rimuovere il piccolo frammento che gli causava fastidio.

L’intervento chirurgico ha confermato la diagnosi, con un tempo di recupero tutto sommato rapido. Anche se per il Perugia, che ha iniziato la stagione con carenza di soluzioni in attacco, è un problema in più. Anche se, come ripete mister Diana, non devono esserci alibi.