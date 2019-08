Circolo Scherma Terni, il M° Sciarpa vince il “Seminatore d’Oro”

Prestigioso riconoscimento per il Maestro Leonardo Sciarpa del Circolo Scherma Terni. Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Scherma, su proposta del presidente Giorgio Scarso, ha conferito al Maestro ternano l’onorificenza di “Seminatore d’Oro” per la sciabola, riconoscimento al tecnico emergente distintosi per i risultati conseguiti nel corso della stagione appena conclusa.

Tante le soddisfazioni nella stagione appena terminata per il Circolo Scherma Terni, grazie anche agli atleti e alle atlete della sciabola. Dalla convocazione in nazionale di Emma Guarino, medaglia d’oro nella categoria Cadetti ai Giochi del Mediterraneo, fino alla vittoria nel campionato italiano categoria Giovanissime di Flavia Astolfi. E ancora l’en plein alla Prova Interrgionale Marche-Umbria-Toscana dove la squadra femminile Under 14 composta da Flavia Astolfi, Sara Di Gregorio, Lucia Terenzi e Ludovica Martellini ha dominato fino a conquistare tutti e tre i gradini del podio. A proposito del Gran Prix Giovanissimi dedicato agli Under 14, i risultati della sciabola hanno fortemente contribuito a portare la società ternana al 3° posto nazionale di categoria in tutte e tre le armi e al 16° posto in classifica a livello Assoluto tra tutti i Circoli d’Italia.

Una grande soddisfazione per il Circolo del presidente Alberto Tiberi in attesa della ripresa degli allenamenti al Pala Waro Ascenzioni per la nuova stagione che cominceranno il prossimo 9 settembre. Il 1° settembre, intanto, partirà l’8° edizione del Campus Estivo di Scherma a Cascia organizzato dal Circolo Scherma Terni. Tra le attività previste insieme ai Maestr,i anche gli allenamenti con i campioni Elisa Vardaro e Alessio Foconi, lezioni di scherma individuali e di gruppo, preparazione fisica e mental coaching, escursioni e parco avventura. La cerimonia di premiazione del “Seminatore d’Oro” con la consegna del riconoscimento al Maestro Leonardo Sciara si terrà nel corso della Festa della Scherma in programma il 14-15 settembre ad Anzio.

