Cinghiali in città, in arrivo ordinanza - Tuttoggi

Cinghiali a spasso in città e rischi per la circolazione; è un fenomeno sempre più comune anche nella città di Terni. Nella seduta della Seconda Commissione Consiliare, che avuto luogo questa mattina 8 marzo, è stato discusso un atto di indirizzo (votato all’unanimità) presentato a dicembre 2020 dal consigliere Michele Rossi sulla pericolosità dei gruppi di cinghiali che popolano la zona nord della città, in particolare Villa Palma, Colle dell’Oro e via Proietti Divi.

L’assessore Scarcia

L’assessore alla Polizia Locale, Giovanna Scarcia, ha ricordato i sopralluoghi istituzionali nelle aree maggiormente a l’installazione di segnaletica dedicata per allertare gli automobilisti di possibili pericoli per la circolazione. La segnaletica, secondo quanto riferito dall’assessore, sarà potenziata con delle trappole che verranno posizionate in zona Piedimonte e lungo via Proietti Divi, in prossimità della caserma dei Vigili del Fuoco.

Sterilizzazione ‘impossibile’

La consigliera Rita Pepegna (FdI) ha ipotizzato la possibilità di mettere in campo la sterilizzazione dei cinghiali, per evitarne l’abbattimento e tenere sotto controllo le nascite. Alla Pepegna ha risposto il consigliere Marco Cozza (Lega), veterinario di professione, sostenendo che la sterilizzazione, già difficile per cani e gatti, prevederebbe un iter che non si sarebbe in grado di sostenere per costi e tempi.

Mangimi disabituanti

Secondo quanto riferito dalla Scarcia, oltre alla pulizia e alla bonifica delle aree interessate dal ‘pascolo’ dei cinghiali, potrebbe essere previsto l’utilizzo di mangimi disabituanti per spingere i cinghiali in altre zone rispetto a quelle frequentate a ridosso del centro abitato. Nei prossimi giorni dovrebbe comunque essere formalizzata un’ordinanza specifica che regoli il ‘traffico’ dei cinghiali.