Cimitero Terni, sopralluogo di Bandecchi dopo i raid notturni - Tuttoggi.info

Cimitero Terni, il sindaco Bandecchi "Necessario riqualificare l'intero cimitero e renderlo luogo sicuro, accessibile e gentile"

Dopo i raid notturni al cimitero di Terni, il sindaco Stefano Bandecchi, accompagnato dall’assessore con delega ai servizi cimiteriali Mascia Aniello e dai tecnici, ha voluto valutare direttamente la situazione per definire i provvedimenti ritenuti necessari a migliorarne la sicurezza e lo stato generale. Nella mattina di ieri 14 giugno, durante il giro ispettivo, i custodi si erano accorti che alcune tombe erano state forzate e della presenza di sacchi contenenti resti di bare e materiale ferroso. Dopo la segnalazione agli uffici tecnici del Comune, la Polizia Locale era intervenuta mettendo sotto sequestro l’area e aveva avviato le indagini del caso.

Bandecchi “Riqualificare l’intero cimitero”

“Durante la visita – riferisce l’assessore Mascia Aniello – sono emersi punti critici e di degrado considerati inaccettabili per un luogo così speciale. Il sindaco, ha espresso forte preoccupazione per la condizione di varie strutture, considerando necessario intervenire con urgenza per riqualificare l’intero cimitero. In questo senso ha fornito indicazioni precise e ha stabilito che i futuri lavori dovranno essere completati nel minor tempo possibile”. Sono già stari coinvolti, per le loro competenze, Terni Reti e il responsabile degli uffici comunali, così da garantire collaborazione e coordinamento.

“Trasformare il cimitero in un luogo accessibile, sicuro e gentile”

“L’obiettivo primario della riqualificazione – hanno ribadito il sindaco Bandecchi e l’assessore Mascia Aniello – è trasformare il cimitero in un luogo più accessibile, sicuro e gentile per le famiglie e per i singoli che desiderino stare accanto ai loro cari. Saranno adottate misure per il ripristino e la manutenzione delle infrastrutture esistenti, oltre a nuove soluzioni architettoniche e paesaggistiche per creare un ambiente più accogliente”.