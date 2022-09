Ciclopedonale a Ponte Felcino, così cambia da oggi la viabilità

Per realizzare il percorso ciclopedonale si sfrutterà la corsia della carreggiata in conglomerato bituminoso dell’attuale strada Val di Rocco adiacente la zona agricola, nel tratto compreso tra strada Canneto Sant’Angelo e la pineta di Ponte Felcino (strada Rivolta Valvitiano), in prossimità del fiume Tevere.

Il percorso ciclopedonale sarà in calcestruzzo, a doppio senso di marcia e sopraelevato rispetto all’attuale quota della carreggiata. Nei tratti con accessi a proprietà private saranno realizzati accessi a raso. Il percorso sarà fruibile anche da parte di persone diversamente abili.

Previsti lungo il tratto interessato un impianto di illuminazione pubblica, segnaletica orizzontale e verticale destinata a ciclisti e pedoni e un’adeguata segnaletica stradale in funzione del senso unico che sarà introdotto per la corsia di via Val di Rocco non utilizzata per realizzare il percorso ciclopedonale (direzione strada Rivolta Valvitiano – strada Canneto Sant’Angelo).