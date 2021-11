“Ciao Mara, sempre con noi”: commozione ai funerali della sfortunata mamma

A Brufa i funerali della parricchiera morta in un incidente sulla Marscianese | Toccanti messaggi per ricordarla e solidarietà per gli amati bimbi

“Ciao Mara, sarai sempre con noi“. E’ uno dei tanti messaggi, pronunciati tra lacrime di commozione o affidati ai social, nel giorno dell’ultimo saluto a Mara Ortolani, la sfortunata mamma morta in un incidente sulla Marscianese.

Le amiche e gli amici hanno salutato Mara per il suo ultimo viaggio. Dolore e commozioni ai funerali, celebrati oggi (sabato) nella chiesa parrocchiale di Brufa, dove Mara svolgeva l’attività di parrucchiera. Funerali che si sono potuti celebrare soltanto oggi, a diversi giorni di distanza da quella maledetta notte in cui la sua auto si è schiantata contro una recinzione e poi addosso a un albero, incendiandosi. Prima, infatti, serviva il nulla-osta della Procura, che indaga sulle cause del drammatico incidente.

Toccante il messaggio nell’epigrafe: “Cosa c’è di giusto nella morte…. se a volare via è una giovane mamma… Resteranno solo i ricordi e l’amore dato… Una piccola donna forte che ha donato la vita tre volte ed ora restituisce la sua. Riposa in pace dolce Mara“.

E proprio nel segno dell’amore che nutriva per i bambini, fuori dalla chiesa sono stati raccolte offerte devolute al Comitato per la vita Daniele Chianelli.

Intanto, le amiche di Mara Ortolani hanno costituito un fondo in un conto corrente riservato ai tre figli della giovane mamma, intorno ai quali si è stretta una comunità intera.