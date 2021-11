"Ciao Gubbio, so' Lillo!", Piazza Grande set per un giorno - Tuttoggi

Il noto comico e attore è tra i protagonisti di "Con chi viaggi", girato tra Roma e alcune località umbre | Sindaco e assessore scattano la foto ricordo sul set

Piazza Grande set per un giorno. Oggi (30 novembre), a Gubbio, è infatti apparso il noto comico e attore Paquale Petrolo, alias Lillo, per girare alcune scene di “Con chi viaggi”, il nuovo film degli YouNuts!.

Tra gli altri protagonisti del film, ambientato tra Roma e altre località dell’Umbria, oltre Lillo, ci sono anche Fabio Rovazzi e Alessandra Mastronardi.

La pellicola, prodotta da Lucky Red, si appoggia alla sceneggiatura firmata da Matteo Menduni, Lillo Petrolo e Tommaso Renzoni, ed è attesa nelle sale cinematografiche nel 2022. La trama vede 4 sconosciuti che si incontrano grazie ad una app per condividere un viaggio in auto. Tutto sembra scorrere normalmente ma, come spesso accade, la realtà non è quella che sembra.

“Una preziosa occasione per Gubbio che ci vedrà presto sugli schermi di tutta Italia – spiegano il sindaco Filippo Stirati e l’assessore al Turismo Gabriele Damiani, che hanno chiesto una foto proprio con Lillo – Ringraziamo i commercianti e i residenti di via dei Consoli e via XX Settembre (le principali location eugubine del film, ndr) per la pazienza avuta durante le riprese, certi del fatto che lo sforzo di oggi sarà ripagato dalla pubblicità per la città”.