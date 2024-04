Chiede sigaretta e non la ottiene, picchia passante con un mazzo di chiavi | Arrestato - Tuttoggi.info

L'episodio è avvenuto in piazza Piccinino a Perugia, il 40enne era irregolare sul territorio nazionale e aveva svariati precedenti alle spalle

Serata movimentata in piazza Piccinino, a Perugia, dove la Polizia ha arrestato un 40enne per il reato di rapina e lesioni personali aggravate ai danni di un passante.

Secondo il racconto della vittima, il 40enne – di origine marocchina, irregolare in Italia e con numerosi precedenti – si sarebbe avvicinato dopo avergli chiesto insistentemente una sigaretta e, al suo diniego, l’avrebbe violentemente percosso utilizzando un mazzo di chiavi, sottraendogli poi il telefono per impedirgli di chiamare la Polizia.

Il malcapitato, soccorso dal personale del 118, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. L’aggressore è stato invece accompagnato in Questura e tratto in arresto. Su disposizione del Pm è stato trattenuto al carcere di Capanne, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato anche deferito per il reato di inottemperanza all’Ordine del Questore di lasciare il Territorio Nazionale.