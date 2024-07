Chef Enzo Neri crea un hamburger per McDonald's in Georgia - Tuttoggi.info

Si chiama "Pomorello" e sarà disponibile in tutti i ristoranti della catena nel paese caucasico | Lo chef di Città di Castello è il primo italiano a collaborare con Mcdonald's in Georgia

Un hamburger “made in Italy” dal sapore tifernate quello che – dal 1° luglio al 30 settembre – sarà servito in tutti i McDonald’s della Georgia.

Il nuovo “Pomorello” porta infatti la firma di Enzo Neri, chef di Città di Castello che da anni vive e lavora nel paese caucasico. Il panino di questo speciale menu estivo – ad edizione limitata – prevede un hamburger di manzo o di pollo con pomodoro e mozzarella in carrozza, accompagnato da una salsa alla pizzaiola. Lo chef tifernate è il primo italiano al quale McDonald’s si è rivolta per creare un prodotto in Georgia.

Enzo Neri (classe ’71) è nato e cresciuto a Città di Castello. Studia Informatica fino ai 29 anni, quando torna all’Università per completare un corso presso la scuola di cucina Università dei Sapori di Perugia. Il suo passo successivo è stato lavorare presso il prestigioso ristorante stellato Michelin “Il Postale”, proprio a Città di Castello, sotto la guida del suo mentore patron Chef Marco Bistarelli, da cui apprende basi, tecniche e conoscenze alla base della cucina per cui è noto: la reinterpretazione e la modernizzazione dei piatti tradizionali italiani.

Dal 2003 in poi Enzo gira il mondo lavorando in Inghilterra, Usa, Spagna e Dubai. Oggi si è trasferito a Tbilisi, capitale della Georgia, dove peraltro, solo pochi giorni fa, il suo ristorante Vera Italiana Kitchen & Bar ha ricevuto il Certificato di Apprezzamento direttamente dalle mani dell’Ambasciatore italiano Massimiliano D’Antuono.