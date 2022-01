Champions, Dragons decimati dal Covid: la Sir vince 3-0 senza giocare

I francesi hanno comunicato che non si presenteranno giovedì a Perugia, la CEV ha omologato la vittoria 3-0 per i Block Devils

Ancora niente pallavolo al PalaBarton a causa del Covid. Dopo ilrinvio della gara contro Piacenza, per il focolaio tra i giocatori di Bernardi, anche i francesi dell’AS Dragons Cannes, attesi per giovedì per la gara di Champions League, alzano bandiera bianca.

Il match tra Sir Sicoma Monini Perugia ed AS Dragons Cannes, in programma giovedì 27 gennaio al PalaBarton e valido per la quarta giornata della Pool E di Champions League, è stato infatti cancellato a causa di numerose contaminazioni da Covid-19 all’interno del gruppo squadra francese.

Secondo il regolamento della competizione, il match verrà omologato con la vittoria “a tavolino” della Sir Sicoma Monini Perugia con il risultato di 3-0.

La comunicazione ufficiale è arrivata dalla CEV. La Sir avanza a punteggio pieno in Champions, ma questa è una vittoria (che quasi certamente sarebbe arrivata anche sul campo) senza sorriso per gli amanti della pallavolo.