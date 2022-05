Cerca di sfuggire alla polizia, nell’auto droga e 2700 euro

Immediatamente, i poliziotti si sono posti all’inseguimento del veicolo, che non ha accennato a rallentare la marcia, effettuando sorpassi avventati e cambi di direzione repentini, in direzione via di Pila – San Martino in Colle.

Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a fermare l’auto e a identificare il conducente, un 53enne con a carico precedenti in materia di spaccio di stupefacenti. Sentito dai poliziotti in merito al suo comportamento, non è riuscito a fornire alcuna motivazione.

Un controllo più approfondito ha permesso di rinvenire, all’interno dell’auto, un borsello contenente due involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina, 2760 euro in contanti e un bilancino di precisione.

Accompagnato in Questura per una compiuta identificazione, al 53enne sono state contestate numerose violazioni al Codice della Strada ed è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.