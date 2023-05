A Cerbara una pista da ballo in ricordo di Ivano Pescari - Tuttoggi.info

L’inaugurazione alla presenza del sindaco Secondi e dell’assessore Guerri: “Splendida iniziativa della Pro Loco per un amico sincero, persona perbene e bravissimo musicista che ci manca molto”

“Ci piace pensare che d’ora in poi i balli per ‘Cerbara in festa’ saranno accompagnati da un sorriso e un pensiero dolce in ricordo di un amico sincero, persona perbene e bravissimo musicista, che ci manca molto e che, grazie alla splendida iniziativa della Pro Loco, sarà ricordato come merita da una comunità alla quale ha voluto tanto bene”.

A dichiararlo è il sindaco Luca Secondi, che ieri (29 maggio) ha partecipato con l’assessore Letizia Guerri alla cerimonia di intitolazione a Ivano Pescari della pista da ballo nell’area verde pubblica tra via Biturgense e via Vincenzo Monti, per decenni punto di riferimento di generazioni di tifernati in occasione della “Sagra della Ciliegia”, ora “Cerbara in festa”.

Una piattaforma voluta fortemente dallo stesso Ivano insieme ai residenti della frazione tifernate perché divenisse luogo di ritrovo per tutti gli appassionati di musica e ballo, ristrutturata dalla Pro Loco di Cerbara guidata dal presidente Andrea Santinelli con un investimento pensato proprio per rendere omaggio al protagonista di tante serate vissute all’insegna del divertimento.

Il taglio del nastro insieme ai figli di Ivano, Simone e Samantha con la nipotina Alice, alla presenza del parroco don Giuseppe Floridi, ha dato il senso dell’arrivo di un momento sentito da tutta la comunità, che già da mercoledì 31 maggio si ritroverà unita per l’edizione 2023 di “Cerbara in festa”, in programma fino a domenica 4 giugno nell’area verde pubblica al centro dell’abitato.

Dipendente comunale, musicista di successo, personaggio poliedrico della comunità locale, Ivano Pescari è stato la prima vittima in Umbria del Covid-19 nella triste sera del 12 marzo 2020, nel Reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove era stato trasferito d’urgenza da Città di Castello.

Nel giardino della scuola primaria di Cerbara a Ivano sono già dedicate una pianta di acero, da dove si ricava il legno per realizzare alcuni strumenti musicali, e una targa posta alla base dell’albero con la scritta: “Grazie Ivano, i bambini della scuola primaria di Cerbara”. Con l’intitolazione del novembre 2021, gli allievi dell’istituto, la direzione didattica del Secondo Circolo di Città di Castello, gli insegnati e tutto il personale non docente vollero ricordare la traccia indelebile lasciata da Ivano in tante occasioni di festa nella scuola, frequentata anche dai nipoti, dove la sua allegria e la sua musica saranno sempre di casa.

