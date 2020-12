Cento anni per Bruna Giunchigli, i festeggiamenti per la nonna di Madonna Alta - Tuttoggi

E' la più anziana tesserata del Circolo Dipendenti Perugina e proprio il presidente Federico Mariangeloni ha voluto festeggiarla con la consegna di una targa ricordo

Una festa per tutto il quartiere di Madonna Altail compleanno di Bruna Giunchigli che ha compiuto ieri – 18 dicembre – 100 anni tondi.

I festeggiamenti e il calore delle tante persone che le vogliono bene non sono potuti essere come il traguardo di età avrebbe meritato, ma non sono certo mancati messaggi e testimonianze di affetto

Bruna è molto amata nel suo quartiere fina da quando ci si trasferì nel lontano 1968, andando ad abitare nello stesso palazzo in cui ancora vive.

A 25 anni, iniziò a lavorare in fabbrica, alla Colussi di Fontivegge, poi a 38 il passaggio alla Perugina, dove è stata anche aiutante nell’asilo Nido.

Oltre che lavorare in fabbrica, Bruna non ha mai smesso di lavorare la terra, essendo di famiglia contadina.

Ancora oggi è lucida nel suoi pensieri e spiega ai ai giovani che la vita richiede sacrificio se si vuole ottenere qualcosa.

E’ la più anziana tesserata del Circolo Dipendenti Perugina e proprio il presidente Federico Mariangeloni nel giorno del suo centesimo compleanno ha voluto festeggiarla con la consegna di una targa ricordo, che Bruna ha gradito molto.