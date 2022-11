Cent’anni di Baci Perugina, le immagini della festa in musica in corso Vannucci

Una festa suggestiva per celebrare il cioccolatino creato un secolo fa da Luisa Spagnoli

La dolcezza della musica per celebrare i cento anni del cioccolatino più amato, i Baci Perugina. Sono vive in tante persone presenti a corso Vannucci le immagini di una due giorni in musica, che si è conclusa con il concerto in piazza IV Novembre del Maestro Maestrini.

Così Nestlé ha voluto festeggiare il secolo di vita del prodotto simbolo della Perugina, ideato da Luisa Spagnoli.