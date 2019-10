Cede una trave in una casa, tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata a Ponte San Giovanni, dove una trave di legno ha ceduto all’interno di un’abitazione in via Fiorita. Fortunatamente al momento del crollo non era presente nessuno nel salone, né nel piano superiore.

Entrambi gli ambienti sono stati dichiarati inagibili dopo il sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco.

