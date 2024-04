“C’è una bomba in tribunale”, evacuazione precauzionale

L'allarme al telefono, invocando il sostegno ai fratelli musulmani. Udienze sospese e rinviate

“C’è una bomba in tribunale”. L’allarme è arrivato con una telefonata anonima. Annunciando un’azione a sostegno dei fratelli musulmani.

Come da procedura, si è reso necessario evacuare l’edificio di via XIV Settembre, a Perugia, per consentire le verifiche da parte dei carabinieri, coadiuvati dagli artificieri.

I controlli, proseguiti anche nel pomeriggio, non hanno dato alcun esito. Così come quelli effettuati alla Corte d’Appello, sempre a scopo precauzionale.

Una mattina di caos nei due tribunali, con le udienze in corso che sono state sospese e rinviate.