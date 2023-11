"C'è un rimborso di 1000 euro per lei", finto bancario truffa anziana - Tuttoggi.info

Con la scusa di un finto rimborso da ottenere, un 67enne è riuscito a farsi accreditare mille euro da una donna di Spello: denunciato dai carabinieri

Ha fatto credere ad un’anziana di aver diritto ad un rimborso di mille euro, salvo poi truffarla ed intascando lui tale somma dalla donna. Sono i fatti di cui è accusato un 67enne, denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Spoleto dai carabinieri di Spello.

I fatti sono avvenuti all’inizio di ottobre. L’uomo, presentandosi quale funzionario di un istituto di credito, ha contattato telefonicamente un’anziana di Spello dicendole che aveva diritto ad un rimborso di 1.000 euro quale indennizzo per le attività commerciali costrette alla chiusura durante il periodo della pandemia da Covid19. La vittima, indotta in errore dall’interlocutore, sulla base delle istruzioni telefoniche ricevute, si è recata presso uno sportello bancomat e, convinta di ricevere la somma riferita, incautamente ha invece effettuato un bonifico di 1.000 euro su una carta prepagata. Soltanto in seguito si è accorta della truffa ed ha sporto denuncia alla locale stazione dei carabinieri.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini che, partendo dai dati del movimento di denaro, hanno consentito di individuare l’intestatario della carta prepagata sulla quale è stata versata la somma. Appunto il 67enne che ora è stato denunciato.