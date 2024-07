C'è la Giunta Zuccarini bis, confermati 5 su 7 ma cambiano le deleghe - Tuttoggi.info

Nominata la Giunta dal confermato sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, assessori quasi tutti confermati con 2 new entry: le deleghe

Cinque assessori su 7 confermati, ma con un rimescolamento di deleghe (tranne in un caso). E’ pronta la Giunta Zuccarini bis: il sindaco di Foligno confermato al ballottaggio di due settimane fa ha infatti firmato il decreto di nomina dei suoi assessori.

Braccio destro di Stefano Zuccarini viene confermato Riccardo Meloni, che però avrà deleghe diverse; il vicesindaco si occuperà infatti di bilancio, delega finora di Elisabetta Ugolinelli, che rimane in Giunta ma a cui viene assegnata la delega all’istruzione. Altro confermato è Marco Cesaro, che prende i lavori pubblici finora seguiti da Meloni. Rimane invece assessore al turismo Michela Giuliani. Decio Barili passerà dall’occuparsi di sport e cultura all’urbanistica. Le due new entry nella Giunta Zuccarini bis sono Lorenzo Schiarea (nella passata legislatura presidente del Consiglio comunale), che si occuperà di politiche sociali, ed Alessandra Leoni, con delega alla cultura.

Nonostante i numeri riportati da Fratelli d’Italia (17,47%) rispetto alla ridimensionata Lega (9,95%) e nonostante le richieste – da quanto trapela – del primo partito di contare di più in Giunta, Stefano Zuccarini ha nominato due assessori in capo a ciascuno dei due partiti: Cesaro e Leoni per FdI, Barili e Giuliani per il Carroccio. In Giunta anche un esponente per ognuna delle altre liste a sostegno del sindaco: mister preferenze Meloni (Forza Italia), Ugolinelli per la lista civica del sindaco e Schiarea per Più in alto. Da capire dunque gli eventuali equilibri in vista dell’elezione del nuovo presidente del Consiglio comunale di Foligno; il più quotato è Giuseppe Galligari.