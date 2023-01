Cattivi odori a Nera Montoro, Regione Umbria diffida azienda Purify in seguito agli accertamenti di Arpa - Tuttoggi

“La società Purify di Nera Montoro – si legge nel comunicato riguardante i provvedimenti della Regione Umbria – è stata diffidata a interrompere qualunque alimentazione di rifiuti alle vasche della sezione biologica del trattamento dei rifiuti liquidi e lo scarico della soda sul corpo idrico superficiale”.

Malfunzionamento di una sezione dell’impianto di trattamento dei rifiuti liquidi

Dal sopralluogo di Arpa, nello specifico, è emerso “il malfunzionamento di una sezione dell’impianto di trattamento dei rifiuti liquidi dovuto all’avaria nella sonda di dosaggio di una vasca, malfunzionamento che l’Azienda ha omesso di comunicare alle Autorità competenti”.

La Regione Umbria, quindi, adottando il provvedimento di diffida ha invitato l’azienda a produrre entro la metà di gennaio una relazione per chiarire la data del guasto, le azioni poste in essere per limitare le conseguenze ambientali.

“La Purify – prosegue il comunicato – è stata inoltre diffidata dalla Regione Umbria a trasmettere il progetto ‘Monitoraggio della qualità dell’aria’ in adempimento a quanto previsto dal provvedimento che ha autorizzato la Società all’attività di Trattamento dei Rifiuti Liquidi per conto terzi”.

Il disappunto del sindaco di Narni

Il sindaco di Narni, da parte sua, ha espresso il proprio disappunto sulle modalità con cui l’azienda si rapporta con il territorio e con le istituzioni che sono chiamate a difendere e a salvaguardare il benessere della comunità.