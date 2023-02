Cattivi odori a Maratta, M5S "A Terni un tour destinato al turismo degli orrori" - Tuttoggi

"A Maratta odori provenienti dai depositi dei fanghi reflui e quelli dei mangimifici generano un'aria irrespirabile".

“A Maratta, in inverno e in estate, emissioni di odori provenienti dai depositi dei fanghi reflui si mescolano a quelle dei mangimifici poco distanti, generando, in alcuni momenti, un’aria irrespirabile”.

A dichiararlo, in una nota, il Movimento Cinque Stelle di Terni.