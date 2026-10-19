Caterina Caligiana entra nel Gruppo Sportivo Fiamme Oro - Tuttoggi.info

L’ Atletica Arcs Cus Perugia comunica ufficialmente che la sua atleta Caterina Caligiana è entrata a fare parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro: la diciottenne mezzofondista perugina vestirà la prestigiosa maglia cremisi della Polizia, e ritroverà la sua compagna di squadra dell’Arcs Cus Perugia, la velocista Margherita Castellani, da maggio anche lei nel Gruppo Sportivo della Polizia. “Questo è il frutto dell’importante spazio che Caterina si è ricavata a livello nazionale e internazionale –il commento del direttore tecnico dell’Atletica Arcs Cus Perugia, professor Luigi Esposito- dei successi che ha ottenuto negli ultimi anni, sia da allieva che da juniores, delle diverse convocazioni in nazionale che ha avuto, dei diversi titoli italiani conquistati e quindi del grande lavoro che ha fatto il suo allenatore, il suo papà Michele, con il supporto della società. Con l’Arcs Cus Perugia oltre ai tanti titoli individuali vinti tra 800 e 1.500 metri sia indoor che outdoor, ha vinto anche il titolo italiano della staffetta 4×400 e il titolo italiano della staffetta Cross a Selinunte insieme alle altre sue compagne di squadra. Per la nostra società, per il consiglio direttivo, per i tecnici, vedere l’ennesima nostra atleta che spicca il volo verso grandi traguardi a livello nazionale e internazionale è motivo di grande soddisfazione e orgoglio, e ci fa capire che il lavoro fatto e che stiamo facendo con le nostre ragazze è quello giusto: e per Caterina questo passaggio è un momento importante non solo dal punto di vista sportivo ma anche professionale. Quindi un grande in bocca al lupo alla nostra grifetta!!”. Quest’anno ad agosto con la nazionale ha preso parte ai Campionati Mondiali Under 20 a Eugene (Usa) raggiungendo la semifinale degli 800 metri. Caterina Caligiana, come confermato dal direttore tecnico Esposito sarà comunque a disposizione dell’Atletica Arcs Cus Perugia per i campionati di società salvo cambiamenti nei regolamenti federali. Per la cronaca insieme a Caterina Caligiana sono entrati a far parte delle Fiamme Oro la campionessa europea e primatista mondiale della maratona di marcia Sofia Fiorini in arrivo dalla Libertas Unicusano Livorno, la mezzofondista Lucia Arnoldo in arrivo dalla Dolomiti Belluno e lo sprinter Matteo Berardo, cresciuto nell’Atletica Meneghina.