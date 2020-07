Quattro piani e 22 bagni, castello medievale in vendita | In progetto hotel di lusso - Tuttoggi

Castello medievale del XII secolo in vendita. Si tratta della splendida fortezza di Serra Partucci, nella campagne del Comune di Umbertide, che conta oltre 2500 mq di superficie interna, con 19 stanze e addirittura 22 bagni.

Caratteristiche

Il prezzo fissato dall’agenzia immobiliare, 3,5 milioni di euro, non è proprio alla portata di tutti: infatti per il castello a 4 piani, che possiede anche una cappella esterna ed è circondato da 63 ettari di terreni (compresi 9300 mq di giardino e un oliveto), ci sarebbe già un progetto per la ristrutturazione e riconversione in hotel di lusso.

Il castello oggi

L’edificio, di proprietà privata ma attualmente disabitato e in stato di abbandono (quindi non visitabile), è anche soggetto a vincolo storico del Ministero dei Beni culturali. Negli ultimi anni ci sono stati anche lavori di consolidamento.

La storia di Serra Partucci

L’attuale struttura fu edificata sulle rovine dell’antico castello, distrutto nel 1420 da Giacomo Baglioni di Perugia, luogotenente di Braccio Fortebracci. Il nome sembra che derivi da un tal Partuccio, il quale sarebbe stato il primo Signore di Serra. Sottoposto per tantissimi anni alla giurisdizione di Gubbio, il territorio della Serra venne unito, nel 1827, a quello di Civitella Ranieri, per entrare a far parte nel 1863 del Comune di Umbertide.