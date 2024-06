Caso Terni, blitz di Bandecchi a Prisciano "È solo l'inizio" - Tuttoggi.info

Caso Terni, Stefano Bandecchi, tra i residenti di Prsiciano, impressionato dall'esperimento della calamita. "Tornerò di nuovo"

L’attenzione sollevata dall’inchiesta di Tuttoggi.info sul ‘Caso Terni’ e le polveri di Prisciano sta producendo una reazione politica forte. Nella mattinata di oggi, 26 luglio, il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha fatto un blitz proprio nel quartiere di Prisciano in zona Terni Est. Dopo il confronto con il “Comitato Prisciano Terni Est”, Bandecchi aveva promesso una visita e ha mantenuto la parola. Il sindaco ha toccato con mano la realtà che stiamo documentando da tempo ed è rimasto impressionato dal fenomeno delle polveri, illustrato con il semplice esperimento della calamita. Insieme al sindaco c’erano gli assessori allo Sviluppo Economico, Sergio Cardinali e alla Protezione Civile, Marco Schenardi, anche loro impressionati dal problema che vivono i residenti della zona est della città. Il sindaco ha confermato ai cittadini di essersi attivato con tutti gli Enti preposti, Usl, Arpa e Vigili del fuoco in particolare.

Caso Terni, vertice in Comune

Intanto nella giornata di ieri, 25 giugno, si è tenuto un vertice in Comune proprio sul tema delle polveri di Prisciano e della situazione di inquinamento a Terni, alla quale hanno preso parte anche dirigenti di Usl. Secondo quanto appreso da TO si è parlato di monitoraggi e, nello specifico, delle polveri di Prisciano, questione rispetto alla quale il sindaco Bandecchi è intenzionato ad andare a fondo. Vedremo, dunque, se con l’intervento del sindaco l’Usl continuerà a non rispondere alle richieste di dati da parte del Comitato che, di certo, non intende abbandonare la lotta. Bandecchi si è anche stupito che i rappresentanti del Comitato non fossero al tavolo e si è impegnato affinché nei prossimi incontri, anche i cittadini siano presenti ai tavoli tecnici.

Bandecchi impressionato

Il sindaco Bandecchi, toccando letteralmente con mano le polveri di Prisciano, è rimasto impressionato dal fenomeno, grazie anche all’esperimento calamita. Bandecchi non ha fatto in tempo ad appoggiare il magnete alla polvere che subito questa si è attaccata. “Questo è solo l’inizio – ha detto Bandecchi ai residenti di Prisciano – il problema deve essere risolto e tornerò sicuramente”. Da quanto appreso da TO, nei prossimi giorni, lo stesso Bandecchi potrebbe prendere clamorose decisioni per tamponare la situazione attuale. Anche l’assessore Sergio Cardinali, vuole andare a fondo della vicenda: “Tutto ciò è esattamente in linea con la volontà dell’amministrazione di rendere sostenibile e compatibile con la salute dei cittadini e dell’ambiente la produzione siderurgica dello stabilimento di Ast – ha dichiarato a TO – Ora però è necessario accelerare sulla risoluzione dei problemi di Prisciano e dell’intera città”. Vedremo.

