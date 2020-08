Caso Liceo Alessi, Improta reggente per tutto l’anno scolastico

Silvio Improta, già dirigente scolastico del Capitini, sarà reggente del Liceo Scientifico Alessi per tutto l’anno scolastico 2020/21. Una notizia che in molti attendevano. E che viene salutata con soddisfazione anche da Altrascuola, che parla di “vittoria per tutti gli studenti dell’Istituto”.

Altrascuola: alle spalle la drammatica esperienza di prima

“È senz’altro positivo che gli studenti dello Scientifico si possano lasciare alle spalle la drammatica esperienza con la preside di prima – recita la nota di Altrascuola – e possano godere di un anno di piena stabilità anche sotto la difficile situazione che stiamo vivendo”.

Bigini: bene, ma serve una soluzione definitiva

“Nonostante la buona notizia – dichiara però Caterina Bigini, coordinatrice di Altrascuola – Rete degli Studenti Medi Perugia – la soluzione della reggenza prolungata è adeguata soltanto nel medio periodo. Quello che servono sono soluzioni a lungo termine e definitive per assicurare agli studenti e tutte le componenti scolastiche la miglior gestione possibile dell’istituto”.