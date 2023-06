Cascata delle Marmore protagonista in TV - Tuttoggi.info

Cascata delle Marmore al centro di programmi televisivi. Arrivano la Rai, Walt Disney e la trasmissione Freedom

“Le bellezze naturalistiche del territorio ternano, con la Cascata delle Marmore in primo piano, continuano ad essere al centro dell’attenzione dei media nazionali”. Lo rende noto l’assessore al turismo e vicesindaco Riccardo Corridore.

Sabato alla Cascata delle Marmore sarà presente la troupe di Camper di RaiUno, una trasmissione che – come spiegano gli organizzatori – “porta virtualmente in vacanza i telespettatori e che quest’anno è condotta da Marcello Masi in precedenza a Linea verde Life – Raiuno”. La troupe realizzerà immagini anche a Cesi, Carsulae e sul Cammino dei Protomartiri Francescani.

Cascata delle Marmore protagonista

Giovedì 15 giugno Trenitalia e Walt Disney – Pixar saranno alla Cascata con una troupe per effettuare delle riprese per un social video per Elemental Intercity. Successivamente Trenitalia farà un treno speciale Roma-Terni in occasione della presentazione dello short.

Infine il 21 giugno sempre alla Cascata delle Marmore sarà la volta di “Freedom”, la popolare trasmissione condotta da Roberto Giacobbo in onda su Italia1, realizzare un servizio sui “segreti” della cascata con una troupe che visiterà il sito naturalistico e gli impianti idraulici.

“Da parte nostra, tramite gli uffici preposti – dice il vicesindaco Corridore – abbiamo dato e daremo il massimo supporto possibile alle troupe incaricate di realizzare i servizi, nella consapevolezza che le immagini del nostro territorio e la sua narrazione veicolate su canali nazionali e internazionali contribuiranno sempre di più allo sviluppo turistico e come Amministrazione c’impegneremo per dare sempre maggiore visibilità alle nostre bellezze”.