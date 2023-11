Casa in fiamme, allarme dei residenti - Tuttoggi.info

Fiamme da una casa disabitata nel comune di Stroncone. L'allarme ai vigili del fuoco arrivato dai residenti della zona

I Vigili del fuoco di Amelia congiuntamente ai colleghi di Terni sono intervenuti nel comune di Stroncone nella frazione di Aguzzo per un incendio di abitazione. I vigili del fuoco, allertati dagli abitanti delle case limitrofe, che hanno visto fuoriuscire del fumo, giunti sul posto hanno trovato delle fiamme all’interno dell’abitazione. La casa al momento non risulta abitata e non vi sono feriti. Per quanto riguarda le cause dell’incendio, appena terminate le operazioni di spegnimento, si procederà a ulteriore verifica.