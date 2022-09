Casa delle musiche di Terni, determina per i lavori di manutenzione coi fondi del PNRR.

Forse è la volta buona per la “Casa delle musiche” di Terni, dopo anni di abbandono e degrado, forse la città potrà godere della struttura polifunzionale che, nel 2019, aveva ricevuto la visita di Striscia con il servizio “Il casino delle musiche”. Con la determina n. 2480 del 20/09/2022 è stata infatti avviata la procedura di scelta del contraente per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva con opzione dell’affidamento di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, grazie ai fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza “Rigenerazione Urbana”.

Sorteggiati 5 operatori economici

Intanto sono stati approvati l’elenco degli operatori economici sorteggiati e il verbale relativo all’esito dell’indagine di mercato. Il 19 luglio del 2022 era stata avviata la procedura di scelta del contraente e, contestualmente, l’avviso di indagine di mercato propedeutico all’espletamento della procedura di affidamento del servizio di importo inferiore a 139mila euro. Lo scorso 19 settembre il Rup ha provveduto al sorteggio dei cinque operatori economici da invitare alla procedura di affidamento del servizio.