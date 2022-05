Carte d'Identità elettroniche, successo di prenotazioni all'Open Day per il rilascio a Spoleto - Tuttoggi

Sono circa 70 le persone che si sono prenotate nelle ultime due settimane per ottenere il rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE), esaurendo di fatto in anticipo le disponibilità programmate per il 22 maggio quando, nell’arco della giornata, ogni appuntamento avranno una durata di venti minuti.

“C’è stata una risposta molto buona da parte dei cittadini, segno che questo tipo di iniziative, pensate per facilitare l’erogazione di alcuni servizi e per abituarci ad utilizzare lo SPID, ossia il Sistema Pubblico di Identità Digitale, funzionano e possono essere replicabili anche in futuro – ha spiegato l’assessore alla transizione digitale dell’amministrazione, comunicazione dei servizi al cittadino, all’impresa e al turista Letizia Pesci – Il personale dello Sportello del Cittadino ha fatto un ottimo lavoro di pianificazione e questo garantirà presenze contingentate all’interno degli uffici durante tutto il giorno”.

Ai cittadini che hanno prenotato l’appuntamento (domenica 22 maggio verranno ricevute solo le persone in possesso della prenotazione per il rilascio della Carte di Identità Elettronica) è stata inviata, da parte dello Sportello del Cittadino, una nota di conferma.

Per ottenere la CIE occorre presentarsi all’appuntamento con la documentazione descritta nella scheda informativa della Carta di Identità Elettronica al seguente link https://bit.ly/3r5EflA. ​