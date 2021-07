Incidente in via Antonio Rosmini durante i festeggiamenti per la vittoria degli Europei di calcio

E durante i caroselli per festeggiare la vittoria dell’Italia agli Europei sull’Inghilterra, si è verificato un incidente in via Antonio Rosmini, dove uno scooter si è scontrato violentemente con un’utilitaria.

Un incidente che fortunatamente non ha avuto conseguenze particolari per le persone, solo danni ai mezzi.