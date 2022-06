Caro prezzi e lavori pubblici, incontro tra Comune di Marsciano e costruttori

“La problematica affrontata – spiega l’assessore Francesca Borzacchiello – non riguarda, naturalmente, solo il Comune di Marsciano ed è dovuta al fatto che, da una parte i lavori legati al superbonus del 110% che hanno saturato il mercato, e dall’altra il forte aumento dei prezzi di molte materie prime, tra cui il gasolio, a partire dalla fine del 2021, stanno determinando, di fatto, il blocco dei lavori pubblici, compresi quelli già assegnati alle ditte esecutrici e che quest’ultime non sono in condizione di cominciare perché l’aumento dei costi le esporrebbe a perdite economiche significative. Il Governo ha introdotto delle misure, tra cui la possibilità di utilizzare i ribassi d’asta per compensare l’aumento dei costi di esecuzione dei lavori. All’interno di questi strumenti il Comune, in collaborazione con le imprese, si sta muovendo e sta riuscendo a sbloccare opere rimaste ferme da mesi, ma per alcune tipologie di lavori si tratta di misure insufficienti o di complicata attuazione, specie quando le opere sono finanziate con fondi europei. Il risultato è che alcuni lavori già assegnati non riescono ancora a partire e per altri interventi, programmati e finanziati, non si trovano ditte esecutrici”.

A fronte delle problematiche che stanno interessando i lavori pubblici le richieste che l’amministrazione ha fatto ai rappresentanti delle associazioni di categoria, trovando pieno accoglimento, sono state quella di favorire uno scambio di informazioni aggiornate sull’evoluzione dei prezzi e di attivare una collaborazione per utilizzare al meglio le misure esistenti di erogazione di aiuti alle imprese. Passaggi utili a ricreare la necessaria fiducia tra mondo imprenditoriale e pubblica amministrazione, in una fase in cui si è, tra l’altro, in attesa della formulazione e pubblicazione di un nuovo preziario regionale straordinario, che dovrà essere operativo fino alla fine dell’anno e che rappresenta uno strumento di lavoro fondamentale.

“Alle associazioni di categoria – afferma il sindaco Francesca Mele – va il ringraziamento del Comune di Marsciano per la disponibilità dimostrata nel collaborare con le Istituzioni. L’obiettivo condiviso è quello di sbloccare quanto prima e nel migliore dei modi la realizzazione di opere pubbliche che sono importanti per la comunità. L’incontro effettuato segna l’avvio di una collaborazione che proseguirà nei prossimi mesi e che dovrà esprimersi anche in un costante raccordo tra istituzioni, tecnici progettisti e mondo dell’impresa al fine di adattare alla situazione contingente attuale le caratteristiche e le soluzioni progettuali, a cominciare dai materiali utilizzati”.