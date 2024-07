Carlo Acutis sarà santo nel 2025: l'annuncio del Papa - Tuttoggi.info

Sarà proclamato santo probabilmente durante il Giubileo, ma la data è ancora da definire, Carlo Acutis, lo studente lombardo morto quindicenne di leucemia fulminante, diventato un modello di vita cristiana per tanti giovani fedeli oltre che una sorta di “patrono di internet”, beatificato il 10 ottobre 2020 ad Assisi, dove è anche sepolto.

Lo ha indicato papa Francesco nel Concistoro ordinario pubblico svoltosi oggi per il voto su alcune cause di canonizzazione. “Nel corso del Concistoro, il Papa ha decretato che i Beati Manuel Ruiz López e sette compagni e Francesco, Mooti e Raffaele Massabki, Giuseppe Allamano, Marie-Léonie Paradis ed Elena Guerra siano iscritti all’Albo dei Santi domenica 20 ottobre 2024, mentre il Beato Carlo Acutis sarà iscritto nell’Albo dei Santi in data da destinarsi“.

Secondo Ansa.it la data sarà durante il Giubileo, nel 2025; probabilmente la data scelta è in concomitanza del Giubileo dei Giovani. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)