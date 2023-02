Cardiologia, Bergonzini nominato presidente regionale dell’Aicpr

Programmi strutturati di riabilitazione, sia di degenza che ambulatoriale, sono un importante strumento di riferimento anche per la medicina generale. Pertanto la Riabilitazione Cardiologica, grazie all’attività di società scientifiche come AICPR, dovrà porsi sempre più come ponte ideale nella gestione del paziente cardiopatico.

Il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2, Massimo De Fino, e il direttore del presidio ospedaliero di Narni e Amelia, Sergio Guido, rivolgendo al dottor Bergonzini i migliori auguri, si sono congratulati con il professionista per il prestigioso incarico.