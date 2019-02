Carcere di Orvieto, arriva Giuseppe Mazzini

Il Sindaco di Orvieto, Giuseppe Germani saluta l’ex direttore del Carcere di Orvieto Luca Sardella che, a seguito degli avvicendamenti all’interno dell’amministrazione carceraria umbra, guiderà il carcere di vocabolo Sabbione a Terni, e dà il benvenuto al neo direttore della Casa di Reclusione di via Roma, Giuseppe Mazzini che dirigerà le strutture carcerarie di Spoleto e Orvieto.

“Chiamati a nuovi incarichi di responsabilità presso strutture importanti della nostra regione, ad entrambi vanno gli auguri di buon lavoro dell’Amministrazione Comunale di Orvieto” afferma Germani.

“Negli ultimi anni – aggiunge – con il contributo di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale e con il sostegno dell’intera comunità, il Comune ha difeso fortemente il ruolo del carcere orvietano come Istituto a custodia attenuata rivelatosi estremamente importante per la qualità delle esperienze di formazione e reinserimento socio-lavorativo svolte in favore della rieducazione dei detenuti. Un impegno da proseguire con il concorso di tutti: Istituzioni e società civile; a partire, auspichiamo, dalla prosecuzione della collaborazione tra Comune di Orvieto, Ufficio di Sorveglianza di Spoleto e Casa di Reclusione di Orvieto relativa all’impiego di detenuti per lavori socialmente utili e di pubblica utilità, definita con la convenzione del 2015”.

