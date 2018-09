Carabinieri, prima visita in Umbria del comandante generale Nistri

Visita in Umbria per il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, il generale di corpo d’armata Giovanni Nistri. Quest’oggi, infatti, il capo dei carabinieri è arrivato a Perugia, in visita al Comando della Legione Umbria.

Ricevuto nella Caserma “Garibaldi” di Corso Cavour dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Massimiliano Della Gala, l’alto ufficiale, che è alla sua prima visita in Umbria dopo aver assunto il Comando dell’Istituzione, ha incontrato una nutrita rappresentanza dei Carabinieri delle 96 Stazioni e dei vari Reparti Speciali che operano nella regione, tra i quali anche i Carabinieri Forestali presenti sul territorio, nonché i Componenti del CO.BA.R. ed una delegazione di militari dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il generale di corpo d’armata Giovanni Nistri ha sottolineato la professionalità e lo spirito di sacrificio che caratterizza l’operato dei militari umbri, perché essi garantiscono un solido livello di sicurezza pubblica grazie alla struttura puntiforme dell’Istituzione, presente anche nei più piccoli insediamenti urbani, ulteriormente rafforzata dal consistente apporto dei Carabinieri Forestali oramai pienamente integrati nel complesso ed articolato dispositivo Istituzionale. Il Generale Nistri si è intrattenuto con i Carabinieri umbri per approfondire le problematiche operative del territorio e per delineare le future strategie di intervento per accrescere l’efficienza dell’Istituzione.

Nel primo pomeriggio, il Generale Nistri ha proseguito la visita recandosi dapprima presso la Compagnia Carabinieri di Foligno, dove è stato ricevuto dal Comandante Capitano Angelo Zizzi, e successivamente alla Stazione Carabinieri di Spello, dove ha incontrato i militari in forza a quei Reparti.

