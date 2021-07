Carabinieri Petrignano, il comandante Enrico Rossetti va in pensione

Per oltre 20 anni ha lavorato nella frazione di Assisi, lo sostituirà il maresciallo maggiore Vintrici

Va in pensione il comandante della stazione dei carabinieri di Petrignano, luogotenente “carica speciale” Enrico Rossetti. Un congedo che arriva dopo ben 41 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri.

Originario di Bastia Umbra, il sottufficiale ha raggiunto il meritato traguardo dopo aver prestato servizio in svariate realtà̀ operative lungo tutta la penisola: dal primo incarico con il grado di Carabiniere a Cascia (PG) e a Roma, poi con il grado di brigadiere presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Tenenza di Ronciglione (VT). Successivamente Enrico Rossetti ha assunto il Comando della Stazione di Corchiano (VT) e del NORM di Foligno (PG). Nel 1998 assume il comando della Stazione carabinieri di Petrignano di Assisi retto per ben 23 anni.

Quarantun anni spesi al servizio del cittadino e delle comunità̀ presso le quali è stato chiamato a operare, sempre con brillanti risultati e con elevate competenze tecnico professionali, affinate nel corso della sua lunga carriera. Numerose le onorificenze acquisite durante la carriera, tra le altre la croce d’oro per anzianità di servizio, la Medaglia Mauriziana del Ministero della Difesa, medaglia di benemerenza per il Terremoto dell’Irpinia del 1980 e dell’Umbria – Marche del 1997. È stato nominato cavaliere della Repubblica dal Presidente della Repubblica ed ha ricevuto l’onorificenza di San Silvestro Papa rilasciata dalla Santa Sede.

Per l’occasione il militare dell’Arma è stato ricevuto in Comune dal sindaco Stefania Proietti e dal vice, Valter Stoppini. L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare sentitamente il luogotenente Enrico Rossetti per il lavoro svolto in 20 anni nella frazione di Assisi, dove ha garantito con professionalità e senso del dovere la sicurezza della comunità.

Accompagnato dal tenente colonnello Marco Vetrulli, Rossetti a sua volta ha ringraziato l’amministrazione per la vicinanza e la collaborazione. L’ormai ex comandante della stazione carabinieri di Petrignano ha ottenuto nella sua lunga carriera ultraquarantennale numerosi riconoscimenti per i risultati brillanti nell’impegno profuso nel tutelare l’ordine pubblico dei cittadini.

Al posto del luogotenente Enrico Rossetti, alla guida della stazione di Petrignano, subentrerà il maresciallo maggiore Tommaso Vintrici, originario di Catania, da circa un anno in servizio nella stessa frazione di Assisi.