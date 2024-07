Carabinieri, meritata pensione per il maresciallo Niglio - Tuttoggi.info

Il maresciallo dei carabinieri di Norcia Michele Niglio andrà meritatamente in pensione. Puntualmente e, anzi, con anticipo, giungono in redazione le felicitazioni da tutta la famiglia Paolantoni, dai suoi colleghi dell’Arma e dagli amici.

Tutti vogliono salutare e ringraziare il maresciallo Niglio per quanto fatto nei suoi oltre quarant’anni di servizio nella Benemerita, in particolare per gli anni trascorsi in tutta la Valnerina. Ciascuno di loro ci conferma quanto Niglio, sia dotato di spiccate qualità umane e umanistiche, già Cavaliere della Repubblica. Si congederà proprio oggi, 30 luglio, festeggiato da amici e colleghi.