Capodanno, le feste in piazza in Umbria e i divieti - Tuttoggi.info

L’Umbria si prepara a salutare l’arrivo del 2026 anche in piazza, nei numerosi appuntamenti organizzati nelle città maggiori fino ai piccoli centri. Voglia di festa, ma con prudenza: emesse ovunque ordinanze per garantire l’ordine pubblico, limitando la vendita di bevande da asporto in vetro e lattine, e con il divieto di botti e fuochi d’artificio, anche per non spaventare gli animali.

Perugia

A Perugia l’appuntamento è in piazza IV Novembre, dove è stato allestito il palco di Radio Subasio Disco Club, con l’omaggio ad Amy Winehouse Band e la partecipazione del cantante perugino Blind. Spettacolo che avrà inizio alle 21,30 e proseguirà fino all’1.30.

In piazza Matteotti, a partire dalle ore 23.00, è in programma il DJ set Priscilla, Dj Giuseppe HP e Renato voice, con countdown e brindisi allo scoccare della mezzanotte e prosecuzione della musica fino alle ore 1.30, offrendo così un’ulteriore occasione di festa nel cuore della città.

Particolare attenzione alla sicurezza in centro storico. Dalle ore 21 del 31 dicembre 2025 alle ore 2 del 1 gennaio 2026 vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi di vicinato, di distributori automatici, agli esercenti il commercio su aree pubbliche (ex D.L.vo 114/98), nonché ai titolari di circoli privati di cui al D.P.R. 235 del 04.04.2001, operanti nel centro storico, con particolare riferimento alla zona compresa tra piazza Italia, corso Vannucci, via Baglioni, piazza Matteotti (compreso mercato coperto se interessato dagli eventi), piazza Danti, piazza IV Novembre, via Calderini, via Fani, via Mazzini, via Danzetta, via Baldo, via Bonazzi, via Scura, via delle Streghe, via della Luna, via Boncambi, via dei Priori (I° tratto fino all’intersezione con via della Cupa), via della Gabbia, via del Forte.

Divieto di detenzione, in Piazza IV Novembre, di oggetti/attrezzature ingombranti, contundenti o pericolosi, quali contenitori in vetro, lattine, artifizi pirotecnici, spray al peperoncino, droni e giocattoli a controllo remoto.

Terni

A Terni si festeggia in piazza Mario Ridolfi dalle 22,30 con gli artisti chiamati da Galileo Galilei TV Production: Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, Roberto Pambianchi, Luca Lazzari ed Emanuela Aureli. Una serata in cui si renderà omaggio a due giganti della musica italiana e internazionale: Raffaella Carrà e Lucio Battisti.

Per il 31 dicembre e il 1° gennaio sono in vigore tre ordinanze a firma del sindaco Stefano Bandecchi. Dalle 16 del 31 dicembre 2025 fino a tutto il 1 gennaio 2026, sono vietati “l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione, in luoghi aperti al pubblico ed in vie, piazze ed aree pubbliche” si legge nella nota del Comune. E’ in vigore anche l’ordinanza che vieta, in centro, l’utilizzo e la vendita di contenitori di vetro. Ed è consentito l’utilizzo di strumenti musicali e la diffusione di musica, per le manifestazioni che si svolgeranno il 31 dicembre 2025 all’interno dei locali degli esercizi pubblici e dei circoli privati, già regolarmente autorizzati, fino alle 03 del primo dell’anno.

Foligno

A Foligno festa in piazza della Repubblica, con lo spettacolo condotto da Manuela Marinangeli e Raoul Maiuli e la diretta radiofonica de I Sottocosto e DOT Radio. Il nuovo anno arriverà insieme alla musica dell’ Outside Band e le sonorità del format The Golden Age.

Il sindaco Stefano Zuccarini ha firmato l’ordinanza che sarà in vigore dalle 20 del 31 dicembre 2025 alle 6 del 1° gennaio 2026. L’ordinanza vieta a chiunque, su tutto il territorio comunale, di utilizzare o accendere fuochi pirotecnici che non siano in libera vendita senza la necessaria licenza. Si tratta di una misura che mira a limitare l’uso di articoli potenzialmente più pericolosi, richiamando cittadini e organizzatori di feste a un comportamento prudente e responsabile. L’obiettivo dichiarato è ridurre il rischio di incidenti, incendi e situazioni di pericolo legate a un uso improprio o incontrollato di botti e fuochi d’artificio.

Particolare attenzione è riservata a piazza della Repubblica e alle aree circostanti, cuore dei festeggiamenti ufficiali del “Capodanno al Centro del Mondo”. In questa zona, per l’intera durata dell’evento, è vietato far esplodere petardi, mortaretti, artifici similari e qualsiasi tipo di fuoco pirotecnico, anche se regolarmente in libera vendita. La scelta risponde all’esigenza di preservare l’incolumità delle persone concentrate in spazi ristretti e di garantire lo svolgimento delle iniziative in un contesto il più possibile controllato.

Ampia fascia di rispetto intorno all’ospedale San Giovanni Battista e ad altri luoghi di cura o degenza. Nel raggio di 500 metri da queste strutture è vietato lo scoppio di petardi, mortaretti e simili, anche se di libera vendita. Lo stesso divieto si applica alle aree in cui sono presenti canili, gattili, colonie feline, rifugi per animali, stalle, fienili e spazi destinati allo stoccaggio di foraggi e prodotti per l’attività zootecnica. La tutela riguarda dunque sia i pazienti e il personale sanitario, sia gli animali e le strutture agricole maggiormente esposte al rischio di incendi o spaventi improvvisi.

Nel centro storico, e in particolare nelle aree pubbliche e nei luoghi privati da cui scoppi e lanci di artifici possano raggiungere vie, piazze e spazi frequentati, l’ordinanza invita a evitare l’uso di petardi e fuochi d’artificio, anche se in libera vendita. Il Comune richiama tutti i cittadini che dispongono di balconi, finestre, terrazzi, lastrici solari o affacci sulla pubblica via a un utilizzo estremamente cauto di tali spazi, scoraggiando lanci verso la strada e ogni comportamento che possa mettere a rischio la pubblica incolumità o provocare cadute di oggetti pericolosi.

Città di Castello

Torna anche a Città di Castello il Capodanno in piazza Matteotti, con la musica dell’Orchestra L’Alternativa, guidata da Doriano Cangi.

Sarà in vigore il divieto di transito e sosta in piazza Fanti (tranne mezzi di soccorso ed emergenza), dalle ore 18 del 31 Dicembre 2025 alle ore 6 del 1 Gennaio 2026. Divieto di transito in Via S. Apollinare (mezzi di soccorso ed emergenza), dalle ore 18 del 31 Dicembre 2025 alle ore 6 del 1 Gennaio 2026. Con ordinanza sindacale numero 428 sempre del dirigente del settore polizia locale inoltre si dispone per tutto il periodo ricompreso dalle ore 17 del 31 dicembre 2025 alle ore 6 del 1 gennaio 2026 all’interno del territorio delimitato dalle mura urbiche, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica, della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché la salvaguardia dell’ambiente urbano e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da un afflusso particolarmente rilevante di persone, “è vietato, dalle ore 17:00 del 31/12/2025 alle ore 06:00 del 01/01/2026, consumare in luogo pubblico, ad esclusione del consumo effettuato all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e al tavolo nelle loro pertinenze esterne rilasciate in concessione, bevande contenute in contenitori di vetro o metallo (lattine); la somministrazione e il consumo delle bevande in vetro o metallo (lattine), nei giorni e orari di cui sopra, è permessa solamente all’interno dei pubblici esercizi e, al tavolo, nelle pertinenze esterne o nelle aree date in concessione agli stessi; è vietato, dalle ore 22:00 del 31/12/2025 alle ore 06:00 del 01/01/2026, agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio ambulante su aree pubbliche, tramite distributori automatici (ex D.lgs. 114/98), nonché alle attività artigianali, vendere e comunque distribuire, a qualsiasi titolo, per asporto, bevande in contenitori di vetro o metallo (lattine); è vietato, dalle ore 22:00 del 31/12/2025 alle ore 06:00 del 01/01/2026, agli esercizi di commercio in sede fissa vendere e comunque distribuire, a qualsiasi titolo, per asporto, bevande in contenitori di vetro o metallo (lattine). Con ordinanza sindacale numero 429 sempre del dirigente di Polizia Locale si dispone per tutto il periodo ricompreso dalle ore 17:00 del 31/12/2025 alle ore 06:00 del 01/01/2026 nei luoghi dalla manifestazione (area circoscritta Piazza Costa, Piazza Matteotti, Piazza Gildoni, Piazza Fanti, Piazza Gabriotti e comunque nei luoghi stretti e chiusi con presenza di persone e di animali) il divieto di utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici. Divieto di transito e sosta in piazza Fanti (tranne mezzi di soccorso ed emergenza), dalle ore 18 del 31 Dicembre 2025 alle ore 6 del 1 Gennaio 2026. Divieto di transito in Via S. Apollinare (mezzi di soccorso ed emergenza), dalle ore 18 del 31 Dicembre 2025 alle ore 6 del 1 Gennaio 2026.

Spoleto

A Spoleto, nell’ambito della rassegna “Accade a Natale a Spoleto 2025”, il Comune ha affidato l’organizzazione del Capodanno alla Made srl. Protagonisti della serata saranno i Summertime Choir, ensemble formato da 15 coristi e 5 musicisti professionisti, in concerto in piazza Duomo, sulle scalinate del Teatro Caio Melisso Carla Fendi. Un viaggio musicale che spazia dalla dance al gospel contemporaneo, con contaminazioni soul e funky e i grandi successi pop degli ultimi trent’anni, accompagnerà il pubblico fino alle 02.00. Il countdown di mezzanotte e i momenti clou saranno animati da un dj set dedicato, per accogliere il nuovo anno tra musica ed energia.

Un’ordinanza del sindaco Sisti dispone il divieto di bevande in vetro o lattine dalle 22 alle 2 di notte nella parte alta del centro storico. In piazza Duomo e in via dell’Arringo vietato introdurre contenitori di vetro o latta e di utilizzare fuochi d’artificio e petardi.

Assisi

Qui la festa è in piazza del Comune, con il viaggio nella musica leggera del Novecento proposto dall’Antonio Ballarano Band.

Niente fuochi artificiali, botti, petardi o droni, ma anche divieto di vendita e possesso di bevande di in contenitori di vetro e metallo nel centro storico di Assisi, per ragioni di sicurezza, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno che si terranno la sera del 31 dicembre 2025 in piazza del Comune.

In Piazza del Comune, dalle ore 8.00 divieto di circolazione e dalle ore 15.00 divieto di sosta per tutti i veicoli, tranne mezzi di soccorso, mini bus elettrico turistico e trenino di Natale; in Corso Mazzini dalle ore 15.00, divieto di circolazione per tutti i veicoli, eccetto mezzi di soccorso e bus di linea; in via Portica, dalle ore 22.00 divieto di circolazione per tutti i veicoli, eccetto residenti, mezzi di soccorso e utenti della Casa di Riposo Andrea Rossi; in via Giotto dalle ore 22.00 divieto di circolazione per tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, ad esclusione dei mezzi di soccorso, degli utenti della Casa di Riposo Andrea Rossi e dei mezzi dei residenti di via San Francesco e via Merry del Val in senso discendente verso Piazzetta Garibaldi; in via San Gabriele dell’Addolorata, dalle ore 12.00 divieto di sosta per tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, eccetto mezzi del service della manifestazione; in Piazzetta della Chiesa Nuova, dalle ore 12.00 divieto di sosta per tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, ad esclusione dei mezzi di soccorso e del service della manifestazione.

Bastia

Capodanno in piazza anche a Bastia Umbra: dalle 19 piazza Mazzini si trasformerà in una grande pista a cielo aperto con il concerto di Linda Loreti, La Maschera di Pino e Djoker. Previsti punti ristoro e drink point attivi per tutta la notte, per vivere insieme divertimento, brindisi e convivialità.

E anche Bastia ha emanato un’ordinanza con cui viene disposto il 𝗱𝗶𝘃𝗶𝗲𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶 𝗽𝗶𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗶 in occasione delle 𝗳𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗖𝗮𝗽𝗼𝗱𝗮𝗻𝗻𝗼, al fine di garantire la 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲, la 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹𝗶, la 𝘀𝗮𝗹𝘂𝘁𝗲 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 e la 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲.

Il 𝗱𝗶𝘃𝗶𝗲𝘁𝗼 è valido 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟴.𝟬𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝟯𝟭 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟰.𝟬𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝟭° 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲, su tutto il 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲, e riguarda 𝗳𝘂𝗼𝗰𝗵𝗶 𝗱’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼, 𝗽𝗲𝘁𝗮𝗿𝗱𝗶, 𝗯𝗼𝘁𝘁𝗶, 𝗿𝗮𝘇𝘇𝗶 e 𝗾𝘂𝗮𝗹𝘀𝗶𝗮𝘀𝗶 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗽𝗶𝗿𝗼𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼, compresi quelli di 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗮, ad eccezione dei 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗶. L’ordinanza si rende necessaria alla luce dei 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗶 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝘂𝗺𝗶𝘁à 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 connessi all’uso di 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗲𝘀𝗽𝗹𝗼𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶, soprattutto in 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗻𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶 come quello di 𝗕𝗮𝘀𝘁𝗶𝗮 𝗨𝗺𝗯𝗿𝗮.

Orvieto

A Orvieto, com’è ormai tradizione, il nuovo anno si attende ai ritmi di Umbria Jazz Winter. Il programma prevede due cenoni: alla sala Expo di Palazzo del Popolo e al Palazzo dei Sette. Alle 23 nella sala dei 400 di Palazzo del Popolo spazio ai Funk Off on stage e ai Brassense. All’una al Teatro Mancinelli il 2026 si aprirà invece con il concerto gospel del coro Marquinn Middleton & The Miracle Chorale. E dalle 23.00 fino alle 2 lo spettacolo in piazza Duomo con il dj Mitla.

Anche sulla Rupe, attenzione alla sicurezza. La sindaca Roberta Tardani ha emesso un’ordinanza che vieta la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande del centro storico di Orvieto, a partire dalle 20.00 del 31 e fino alle 6.00 del primo gennaio.

Todi

A Todi festa dalle 21 in piazza del Popolo, con musiche anni Settanta, Ottanta e Novanta suonate da Mister Wolf Revival. A seguire, da mezzanotte, Palazzo Vignola ospiterà “Capodanno Night” a cura dell’associazione Vega.

Vietata la vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro e lattine. E vietato vendere per asporto bevande in bottiglie, lattine, bicchieri e contenitori di vetro all’interno del perimetro del centro storico della città, comprese le aree prospicienti alla Circonvallazione Est ed Ovest e Porta Romana, dalle ore 20,00 alle ore 6,00 del dì successivo. Vietata anche la somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura e alla rimozione dei tappi dei contenitori stessi;

Disposto il divieto di accesso alle aree e ai siti interessati durante gli orari di svolgimento dell’evento con bottiglie, lattine, bicchieri e contenitori di vetro.

Le attività di ristorazione potranno regolarmente somministrare bevande in contenitori di vetro o metallici ai propri avventori, esclusivamente durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli o al banco, fatto salvo il divieto assoluto di vendita per “consumo da asporto”.

Marsciano

A Marsciano, dove nei giorni scorsi la guardia di finanza ha sequestrato un ingente quantitativo di materiale pirotecnico illegale, in vigore l’ordinanza contro alcol e botti. L’invito è a festeggiare il Capodanno in piazza e in sicurezza.

Trasimeno

A Città della Pieve Capodanno in Piazza” con Deejay League. A Castiglione del Lago, in piazza Mazzini, Il concerto della cover band DEERADIO. Al Poggio si festeggerà l’arrivo del nuovo anno con Fabrik Club e Peperosa Bar, all’interno del Fabrik Snow Tour.

Anche qui ordinanze per la sicurezza, con controlli sulla vendita di bevande e botti.

Valnerina

A Norcia “Aspettando il 2026”, nella piazza San Benedetto che ha da poco ritrovato la sua Basilica. A Cascia festa già dal pomeriggio, con Daniele Si Nasce, vincitore di Tale e Quale, con un intenso tributo a Renato Zero; Adolfo Durante, vincitore di Like a Star, con un omaggio a Mina; Stefano Cardellini, direttamente da Bella Ma’. E poi la diretta live di Radio Radio.