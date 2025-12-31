 Capodanno a Terni: Aureli in piazza - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Capodanno a Terni: Aureli in piazza

Redazione

Capodanno a Terni: Aureli in piazza

Terni festeggia il Capodanno con un evento in piazza Mario Ridolfi. Ospiti Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Emanuela Aureli e Dj set. Tre ordinanze del Comune tra cui il divieto di accensione di fuochi d’artificio in luoghi pubblici
Mer, 31/12/2025 - 12:50

Condividi su:

La notte di San Silvestro si avvicina e l’evento principale organizzato dal Comune di Terni per festeggiare il nuovo anno si terrà in piazza Mario Ridolfi. Ospiti Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Emanuela Aureli e Dj set. Il comune firma tre ordinanze tra cui il divieto di lanciare fuochi d’artificio in luoghi pubblici.

Il programma: Carmen Russo, Aureli e DJ Lazzari

Alle 22:30 inizia Luca Lazzari DJ poco prima di mezzanotte tutti sul palco per gli auguri. Poco dopo la mezzanotte si esibirà Carmen Russo con Enzo Paolo Turchi, alle 1:20 Emanuela Aureli e infine alle 2:15 Luca Lazzari Dj set fino a chiusura. Nel Carmen Russo & Enzo Paolo Turchi show gli artisti ripercorrono la carriera di Raffaella Carrà interpretando e ballando tutte le sue canzoni più celebri. Le coreografie e la regia sono affidate ad Enzo Paolo Turchi, ballerino che per decenni ha accompagnato Raffaella Carrà nei suoi show televisivi e teatrali in tutto il mondo. Subito dopo Emanuela Aureli, comica, imitatrice ed attrice italiana, propone il suo spettacolo di cabaret.  Tra le sue imitazioni, Milly Carlucci, Mara Venier, Maria De Filippi, Barbara d’Urso, Valeria Marini, Fiorella Mannoia , Loredana Bertè, Malika Ayane, Sandra Mondaini, Monica Bellucci, Raffaella Carrà, Patty Pravo, Al Bano e Romina. DJ Luca Lazzari da anni dj e speaker hh lavorato per il gruppo RDS, prima su Dimensione Suono Roma e poi per 17 anni su RDS 100% Grandi Successi. La sua selezione musicale spazia dagli anni 70/80/90 l’intramontabile Musica-Disco ad oggi.

3.000 persone in piazza

Attendiamo almeno tremila persone in piazza – dichiara l’assessore Alessandra Salinetti – fermo restando che siamo organizzati per accoglierne molto di più. Insieme agli artisti saremo lieti di festeggiare l’arrivo del nuovo anno, in serenità, sicurezza e tanta allegria. Abbiamo un palco di oltre 120 metri quadri, uno schermo ledwall di 5 metri per 3, almeno 10 ballerini“. 

Le ordinanze in vigore

Per il 31 dicembre e il 1° gennaio sono in vigore tre ordinanze a firma del sindaco Stefano Bandecchi. Dalle 16 del 31 dicembre 2025 fino a tutto il 1 gennaio 2026, sono vietati “l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione, in luoghi aperti al pubblico ed in vie, piazze ed aree pubbliche” si legge nella nota del Comune. E’ in vigore anche l’ordinanza che vieta, in centro, l’utilizzo e la vendita di contenitori di vetro.  Ed è consentito l’utilizzo di strumenti musicali e la diffusione di musica, per le manifestazioni che si svolgeranno il 31 dicembre 2025 all’interno dei locali degli esercizi pubblici e dei circoli privati, già regolarmente autorizzati, fino alle 03 del primo dell’anno.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Capodanno 2025 a Spoleto: grande festa gratuita in piazza Duomo con il Summertime Choir

Orvieto

Al via a Orvieto Umbria Jazz Winter, dal 30 dicembre al 3 gennaio

Spoleto

Concerto di fine anno a cura dell’Accademia degli Ottusi di Spoleto

in umbria

gli ultimi pubblicati

Pillole Italpress

FNO TSRM e PSTRP, appello alla politica “Valorizzare i professionisti sanitari”
Pillole Italpress

Via libera definitivo alla manovra da 22 miliardi

Top News ITALIA

Cina, Chengdu incontra la Filarmonica Italiana

Pillole Italpress

Tg Economia – 30/12/2025

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!