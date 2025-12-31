Capodanno a Terni: Aureli in piazza - Tuttoggi.info

La notte di San Silvestro si avvicina e l’evento principale organizzato dal Comune di Terni per festeggiare il nuovo anno si terrà in piazza Mario Ridolfi. Ospiti Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Emanuela Aureli e Dj set. Il comune firma tre ordinanze tra cui il divieto di lanciare fuochi d’artificio in luoghi pubblici.

Il programma: Carmen Russo, Aureli e DJ Lazzari

Alle 22:30 inizia Luca Lazzari DJ poco prima di mezzanotte tutti sul palco per gli auguri. Poco dopo la mezzanotte si esibirà Carmen Russo con Enzo Paolo Turchi, alle 1:20 Emanuela Aureli e infine alle 2:15 Luca Lazzari Dj set fino a chiusura. Nel Carmen Russo & Enzo Paolo Turchi show gli artisti ripercorrono la carriera di Raffaella Carrà interpretando e ballando tutte le sue canzoni più celebri. Le coreografie e la regia sono affidate ad Enzo Paolo Turchi, ballerino che per decenni ha accompagnato Raffaella Carrà nei suoi show televisivi e teatrali in tutto il mondo. Subito dopo Emanuela Aureli, comica, imitatrice ed attrice italiana, propone il suo spettacolo di cabaret. Tra le sue imitazioni, Milly Carlucci, Mara Venier, Maria De Filippi, Barbara d’Urso, Valeria Marini, Fiorella Mannoia , Loredana Bertè, Malika Ayane, Sandra Mondaini, Monica Bellucci, Raffaella Carrà, Patty Pravo, Al Bano e Romina. DJ Luca Lazzari da anni dj e speaker hh lavorato per il gruppo RDS, prima su Dimensione Suono Roma e poi per 17 anni su RDS 100% Grandi Successi. La sua selezione musicale spazia dagli anni 70/80/90 l’intramontabile Musica-Disco ad oggi.

3.000 persone in piazza

“Attendiamo almeno tremila persone in piazza – dichiara l’assessore Alessandra Salinetti – fermo restando che siamo organizzati per accoglierne molto di più. Insieme agli artisti saremo lieti di festeggiare l’arrivo del nuovo anno, in serenità, sicurezza e tanta allegria. Abbiamo un palco di oltre 120 metri quadri, uno schermo ledwall di 5 metri per 3, almeno 10 ballerini“.

Le ordinanze in vigore

Per il 31 dicembre e il 1° gennaio sono in vigore tre ordinanze a firma del sindaco Stefano Bandecchi. Dalle 16 del 31 dicembre 2025 fino a tutto il 1 gennaio 2026, sono vietati “l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione, in luoghi aperti al pubblico ed in vie, piazze ed aree pubbliche” si legge nella nota del Comune. E’ in vigore anche l’ordinanza che vieta, in centro, l’utilizzo e la vendita di contenitori di vetro. Ed è consentito l’utilizzo di strumenti musicali e la diffusione di musica, per le manifestazioni che si svolgeranno il 31 dicembre 2025 all’interno dei locali degli esercizi pubblici e dei circoli privati, già regolarmente autorizzati, fino alle 03 del primo dell’anno.