Canto per la rinascita, grande successo per i concerti in Valnerina

Lunghi applausi e bis per i cantanti del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” che si sono esibiti martedì 17 agosto in piazza Santa Maria a Vallo di Nera. Anche quest’ultima data estiva in Valnerina si è svolta nell’ambito del progetto “Canto per la Rinascita“, promosso dallo Sperimentale in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Umbria e i comuni di Cascia, Scheggino, Spoleto e Vallo di Nera.

Protagonisti della serata, i vincitori dei Concorsi “Comunità Europea”per giovani cantanti lirici di Spoleto 2020 e 2021: Chiara Boccabella (soprano), Nicola Di Filippo (tenore), Oronzo D’Urso (tenore), Elena Finelli (soprano), Maria Stella Maurizi (soprano), Giacomo Pieracci (basso), Giorgia Teodoro (soprano).

Al pianoforte e presentazione, i Maestri Luca Spinosa e Lorenzo Masoni.

Il programma, “L’opera al di là dei confini”, ha entusiasmato molto tutto il pubblico presente allo spettacolo, richiamando anche l’attenzione dei residenti delle abitazioni circostanti che hanno partecipato a loro volta con grande entusiasmo. Significative la presenza e la partecipazione anche del pubblico più giovane.

La serata nell’ambito di “Canto per la rinascita” si è svolta nel rigoroso rispetto delle norme anti-Covid, in grande compostezza e all’insegna dell’amore per l’opera lirica. Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” ringrazia sentitamente il pubblico e il Comune di Vallo di Nera per la calorosa accoglienza. Un ringraziamento particolare va al Sindaco, Agnese Benedetti, per le gentili parole dedicate all’attività del Teatro e alla memoria della Maestra Riccarda Rondoni.