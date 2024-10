Ancora un fungaiolo disperso, 83enne salvato dai pompieri - Tuttoggi.info

Ancora un fungaiolo salvato dai vigili del fuoco, stavolta a Farnetta, dove un ottantatreenne di Montecastrilli che si era perso mentre andava a funghi è stato ritrovato dai Vigili del fuoco del distaccamento di Amelia alle 21.00.

L’uomo si era allontanato dalla propria abitazione nel primo pomeriggio per andare ,da solo a funghi , senza dare indicazioni precise e lasciando il cellulare. Alle 19.30 l’allarme alla sala operativa da parte della moglie preoccupata che non lo vedeva rientrare. È stato ritrovato disorientato ma in buona salute e condotto a casa