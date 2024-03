Can Yaman in Umbria: visita al Serafico con la sua Fondazione | Foto - Tuttoggi.info

Visita annunciata via social da cui l'attore e modello ha poi condiviso anche qualche video e uno scatto della città serafica con la frase “Quanto sei bella Assisi!”

Non solo bello, ma anche impegnato nel sociale. L’attore Can Yaman arriva ad Assisi, al Serafico, con la sua associazione Can Yaman for Children ets, che si propone di raccogliere fondi, assistere e sostenere bambini e adolescenti nel sistema sanitario pubblico promuovendo attività di interesse sociale legate alla pediatria e all’adolescenza.

Ad annunciare il suo arrivo, via social, lo stesso attore e modello di origini turche: “Un viaggio per andare a salutare gli amici del Serafico di Assisi” la caption dal suo seguitissimo account Instagram da dove ha poi condiviso anche qualche video da un noto resort della zona e uno scatto di Assisi con la frase “Quanto sei bella Assisi!”. (continua dopo la foto)

La fondazione Can Yaman For Children è stata fondata per realizzare “Il mio sogno più grande – spiegava l’attore – quello di poter vedere i bambini ricoverati in ospedale tornare a giocare. Stiamo progettando altri eventi benefici per sostenere i più deboli, perchè è bello condividere e regalare una speranza non solo ai bambini, ma anche alle loro famiglie”, si legge nel sito. Dalla sua istituzione a fine 2021, l’Associazione ha già portato a termine con successo tre campagne umanitarie. Ora l’arrivo in Umbria per visitare il Serafico,un Ente Ecclesiastico senza scopo di lucro che promuove e svolge attività riabilitativa, psicoeducativa e assistenza socio-sanitaria per bambini e giovani adulti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. (Maggiori informazioni e foto nelle prossime ore)