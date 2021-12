Campionato e Coppa Italia volley, modificato il calendario

Si anticipano al 2 gennaio le gare di Perugia - Trento, Modena - Ravenna, Piacenza - Monza e Civitanova - Milano

La Lega di volley ha comunicato le variazioni al calendario del Campionato e della Coppa Italia per consentire i recuperi della gare non disputate. Variazione necessaria per completare il girone d’andata, la cui classifica decreterà la griglia per i quarti di Coppa Italia. Devono essere recuperate le partite tra Piacenza e Vibo e le due dell’Allianz Milano contro Trento e taranto.

Le partite di domenica 2 gennaio della Coppa Italia sono state quindi posticipate al 16 gennaio. E quattro gare della quinta giornata di campionato sono anticipate al 2 gennaio: Leo Shoes Modena – Consar Ravenna (ore 15.30), Itas Trentino Trento – Sir Safety Conad Perugia (ore 18); Gas Sales Piacenza – Vero Volley Monza (ore 18); Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano (ore 20,30).