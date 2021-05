Campagna "Dona la Spesa", Coop e SuperConti raccolgono 35mila Kg di alimenti - Tuttoggi

Grazie alla generosità dei clienti e ai soci Coop, lavoratori e volontari delle Associazioni di beneficenza, è un successo la colletta alimentare

Sono stati oltre 35.000 i kg di prodotti alimentari raccolti tra l’8 e il 15 maggio nei punti vendita Coop Centro Italia e Superconti attraverso la nuova edizione della colletta alimentare “Dona la Spesa”. Grazie alla generosità dei clienti quanto raccolto dalle centinaia di soci Coop e di volontari presenti nei negozi è stato poi donato a 94 associazioni di beneficenza del territorio per aiutare le persone in difficoltà.

Si tratta della prima edizione di “Dona la spesa” del 2021, dopo che nel 2020 erano già state promosse altre due collette alimentari straordinarie e una colletta di materiali didattici e articoli di cancelleria, tutte destinate a far fronte alle conseguenze dell’emergenza sanitaria tuttora in corso, per sostenere i più bisognosi.

Un impegno solidale continuo dunque, che il Gruppo Coop Centro Italia continua a promuovere concretamente sin dall’inizio della pandemia, attraverso diverse iniziative solidali ed economiche, nel rispetto dei valori fondanti la cooperazione di consumo.