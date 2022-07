Camion precipita da cavalcavia del Raccordo, morto autista | Aggiornamenti

L’uomo, di 76 anni, della zona, è morto sul colpo, schiacciato nell’abitacolo. Il corpo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Inutile l’intervento del 118.

Raccordo chiuso a Prepo verso nord, poi riaperto alle 20

Varie squadre dei vigili del fuoco di Perugia, oltre alla polizia stradale e a personale dell’Anas, stanno lavorando per ripristinare la viabilità, in tilt in un orario critico. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Prepo.

Intorno alle 20 il tratto di strada è stato regolarmente riaperto anche se ad una sola corsia di marcia, con il personale Anas sul posto.

Secondo grave incidente oggi in Umbria

Si tratta del secondo incidente stradale grave avvenuto nel pomeriggio di oggi in Umbria. Dalla parte opposta dell’Umbria, infatti, il raccordo autostradale Terni – Orte è paralizzato da oltre un’ora a causa di un incidente stradale tra un mezzo pesante ed un’auto nel tratto in cui si viaggia a doppio senso in un’unica carreggiata di marcia per colpa dei lavori.

(articolo in aggiornamento)