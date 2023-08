Camion perde controllo e finisce contro una casa | Chiusa la Flaminia - Tuttoggi.info

L'incidente è avvenuto tra i Comuni di Costacciaro e Scheggia e Pascelupo, il mezzo pesante ha travolto e distrutto le scale e la pensilina dell'abitazione

Incidente stradale lungo la Ss3 Flaminia, questa mattina (30 agosto), intorno alle 9.30, in località La Ferba, al confine tra i Comuni di Costacciaro e Scheggia e Pascelupo.

Protagonista, suo malgrado, un camion, che ha perso il controllo dentro l’abitato della frazione travolgendo le scale e la pensilina d’ingresso di una casa, completamente distrutte.

Dal serbatoio del mezzo pesante – rimasto intraversato al centro della strada – è fuoriuscita una notevole quantità di gasolio. Fortunatamente il conducente è uscito dalla cabina con le sue gambe ma è stato comunque affidato in via precauzionale al 118 e trasferito all’ospedale di Branca.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Gubbio, Polizia locale di Gualdo Tadino, carabinieri e Anas. Per recuperare il camion e bonificare la strada la Flaminia è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 210, nei pressi dell’abitato di Scheggia.

Il traffico proveniente dal versante marchigiano e da Scheggia in direzione Fossato di Vico è deviato sulla SR298 in direzione Gubbio per proseguire sulla SS219 e quindi immettersi sulla SS318 Perugia-Ancona. Viceversa il traffico proveniente da Fossato di Vico/SS318 in direzione Marche/Scheggia è deviato sulla SS219 e successivamente sulla SR298.