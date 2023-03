Camion di rifiuti prende fuoco in superstrada a Foligno - Tuttoggi

Camion di rifiuti in fiamme, vigili del fuoco di Foligno ed Assisi in azione. Sul posto anche polizia stradale e personale Anas

Vigili del fuoco da Foligno ed Assisi in azione martedì mattina in superstrada alle porte della città della Quintana per l’incendio di un camion di rifiuti. Il mezzo viaggiava lungo la Ss77, da Colfiorito verso Foligno, quando ha preso fuoco. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio, mentre sul posto sono intervenuti anche polizia stradale e personale dell’Anas per la regolamentazione della viabilità.