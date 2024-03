Camino prende fuoco, fiamme si propagano in casa - Tuttoggi.info

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita

Vigili del fuoco di Gubbio in azione venerdì mattina per un’abitazione incendiata a Monteleto. Le fiamme, secondo quanto poi emerso, sono partite da un camino acceso: l’incendio si è propagato all’appartamento ed in particolar modo alla cucina. All’arrivo dei pompieri la stanza era invasa da fiamme e fumo.

I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio ed hanno poi evacuato il locale dal fumo con un motoventilatore. Nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita, mentre per tutta la mattinata sono andate avanti le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’abitazione.